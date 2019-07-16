بالصورة- سوزان نجم الدين بـ”لوك” ملفت وجريء

فاجأت النجمة السورية سوزان نجم الدين متابعيها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة نشرتها على حسابها عبر موقع انستغرام، تميّزت بالجرأة والانوثة في آن.

فقد أطلت نجم الدين بلوك جريء، مع شعر أشقر مصفف بطريقة مميزة، بالاضافة الى المكياج الملفت والقوي، إذ برز لون أحمر الشفاف بطريقة لافتة، زاد من جمال سوزان وتألقها.

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ولأنها تطل بهذه الصورة للمرة الأولى على جمهورها، ارادت نجم الدين أن تأخذ آراء المتابعين، حيث قالت في تعليق أرفقته بالصورة: “ما رأيكم باللوك الجديد؟؟ أحببتوه؟ أو أعود للغامق؟”. خاتمة بالقول: “أحبكم.. مساكم حب وحياة”.

وعقب نشرها للصورة، تهافت المتابعون للتعليق عليها وإبداء رأيهم بإطلالتها، إذ من الواضح أنها أعجبتهم حيث لمسنا من خلال جولتنا على التعليقات محبة الجمهور الكبيرة لسوزان وتقبلهم لها بكافة اطلالاتها، حيث قالوا إنها جميلة وملفة بكل الأوقات ومهما غيّرت في لون شعرها أو طريقة تسريحته، في حين أن آخرين أبدوا إعجابهم بهذا اللوك وطلبوا منها البقاء عليه وعدم العودة الى اللون “الغامق”.