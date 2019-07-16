شكرا لقرائتكم كندة علوش: لو كانت عودتي إلى سوريا بيدي سأعود غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت الفنانة السورية كندة علوش أن موضوع عودتها إلى سوريا ليس بيدها، ولو كان بيدها ستعود غداً.

وأضافت علوش في مقابلة لها أنه عندما تصبح الظروف المناسبة سنجدها هناك، أي في سوريا.

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وكانت علوش قد أعلنت انحيازها إلى صف الشعب السوري منذ بداية الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الأسد.

كذلك أعلنت علوش موقفاً واضحاً ضد عمليات القتل التي تعرض لها الشعب على يد السلطة، الأمر الذي جعل عودتها إلى سوريا أمراً متعذراً في ظل حكم بشار الأسد.