شكرا لقرائتكم كندة علوش: لو كانت عودتي إلى سوريا بيدي سأعود غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت الفنانة السورية كندة علوش أن موضوع عودتها إلى سوريا ليس بيدها، ولو كان بيدها ستعود غداً.
وأضافت علوش في مقابلة لها أنه عندما تصبح الظروف المناسبة سنجدها هناك، أي في سوريا.
وكانت علوش قد أعلنت انحيازها إلى صف الشعب السوري منذ بداية الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الأسد.
كذلك أعلنت علوش موقفاً واضحاً ضد عمليات القتل التي تعرض لها الشعب على يد السلطة، الأمر الذي جعل عودتها إلى سوريا أمراً متعذراً في ظل حكم بشار الأسد.
كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش: لو كانت عودتي إلى سوريا بيدي سأعود غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.