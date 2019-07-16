ديانا كرزون تختتم فعاليات صيف عمان

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""الخليج 365"" من بيروت: أحيت الفنانة الأردنية ​ديانا كرزون​ ختام مهرجان صيف عمان بحضور تجاوز الـ10 آلاف شخصاً، تفاعلوا مع انطلاقة حفلها بأغنية "راسك بالعالي". وقدمت شكرها لأمانة عمان ولمدير مهرجان صيف عمان السيد معاذ الحديد على حسن تنظيم المهرجان، وحيّت المشرف العام على تنظيم الفعاليات الموزِّع الموسيقي خالد مصطفى. وخصت الأجهزة الأمنية بالشكر والتقدير لجهودهم مثمنة حضور العائلات الأردنية والجاليات العربية ممن يقصدون حدائق الملك الحسين لحضور هذه الفعاليات الفنية. Advertisements ولم يغِب عن بالها التحية لوسائل الاعلام وأيضاً الفنانين الذين شاركوا بمهرجان صيف عمان، وتابعت بتقديم باقة متنوعة من أغانيها. فلبّت طلب الجمهور بـ"أردنية هالليلة"، ثم أغنيتها الجديدة "فرحتنا الليلة" وتابعت مع أعمالها ومنها"حنا كبار البلد" و"فدوى لعيونك يا اردن" و"هيلا يا اردنية".

وبعد عدة مواويل أدت أغنية "أسمر يا الشب المهيوب" للبنانية سميرة توفيق، كما أكدت على وحدة الشعبين الفلسطيني والأردني بأغنية "وين على رام الله"

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