شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى عن فيلم" كل سنة وأنت طيب": دعواتكم نلحق العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم تامر حسنى تصوير فيلمه الجديد "كل سنة وانت طيب"، وطالب تامر من جمهوره الدعاء له من أجل لحاق الفيلم للعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل.

ونشر تامر، صورة له بالملابس الرياضية وفى طريقة للجيم، عبرحسابه على إنستجرام، و كتب عليها قائلا: "صباح الورد ..في الطريق للجيم و بعدين التصوير دعواتكم ان شاء الله نلحق العيد".

فيلم "كل سنة وانت طيب" بطولة كل من تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، يشار إلى أن أخر أفلام تامر حسنى "البدلة"، وشارك فى بطولته أمينة خليل وأكرم حسنى، وأخرون، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج ماندو العدل.