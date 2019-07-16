شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حفلاته بالسعودية.. محمد حماقى يحيي حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعد نجاح 3 حفلات له فى السعودية خلال الفترة الماضية، يحيي النجم محمد حماقي حفلا غنائياً ضخما، يوم الجمعة 26 يوليو الجاري، داخل إحدى الشواطئ في الساحل الشمالي، بصحبة فرقته الموسيقية، حيث يعد الحفل الأول لحماقى فى موسم الصيف، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا لما يتمتع به حماقى من شعبية وأغانيه التى يتفاعل معها الجمهور والتى تناسب الأجواء الصيفية .

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وأحيا مؤخرا حماقى 3 حفلات ناجحة فى السعودية وتحديدا فى مدينة "جدة " وسط حضور الآلاف من الجمهور، ورفعت الحفلات شعار "كامل العدد، وذلك بعد أن تعاقدت معه هيئة الترفيه السعودية تحت رئاسة المستشار ترك آل الشيخ .

وكان محمد حماقي طرح مطلع العام الحالي، ألبومه الجديد "كل يوم من ده" وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، خاصة بعد تعاونه مع العديد من الشعراء والملحنين، ومنهم أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وأخرون.