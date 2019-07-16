شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب السوري نور مهنا يحيي حفلا بمهرجان قرطاج الدولي الـ (55) 7 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم نجم الغناء والطرب العربي الفنان نور مهنا حفلا ضمن حفلات ليالي مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 55 يوم 7 أغسطس علي مسرح قرطاج الأثري .

الفنان نور مهنا مطرب سوري اشتهر بأداء القدود الحلبية والأغاني الطربية وهو فنان يعرف إن الابداع يرتكزعلى حتمية الالمام بالماضي لهذا كان أول من اعاد تقديم أغنية "وحشتني" للفنانة سعاد محمد وقدم أغنية "ولا مرة كنا سوى" من الحان ملحم بركات .

ومن أشهر أغاني نور التي سيغني عدد منها بحفله أغنية "يوم التلاقي"، و"أهون عليك"، و"إن كنت ناسي أفكر"، و"عليه العوض"، و"ابعثلي جواب"، و"لعل وعسى أشوفك شي مسا"، و"رق الزمان"، و"يا مال الشام" والتي غيرها تماشيا مع الجمهور إلى "يا مال تونس"، و"كواتني كواتك"، و"أود أن أبكي وثغرك يبتسم"، و"وحشتني"، و"الأطلال"

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يذكر أن مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 55 قد افتتح دورته بعرض باليه " بحيرة البجع" لتشيكوفيكسي ويختتم المهرجان فعالياته بحفل كبير للمطرب صابر الرباعي يوم 20 أغسطس .

والمهرجان يقدم هذا العام عروض موسيقية متنوعة من أربع قارات هي : آسيا وأفريقيا واوروبا وأمريكا اللاتينية وعروض للشباب وعروض للفرجة ولأن تونس عاصمة ثقافية اسلامية سيقدم المهرجان عروض صوفية كما يشارك فيه كم كبير من نجوم الغناء مثل كارول سماحة وعاصي الحلاني وغالية بن علي وفرق من كل الدول العربية ومن أربع قارات مختلفة .