أمير كرارة لأحمد السعدني: "أطول واحد فينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: هنأ الفنان أمير كرارة، صديقه الفنان أحمد السعدني، بعيد ميلاده الـ 40. ونشر "كرارة" صورة تجمعهما عبر إنستجرام، وعلق: "كل سنة وإنت طيب يا راجل يا طيب، يا أطول واحد فينا". ويحتفل الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاده الأربعين اليوم، إذ ولد في 16 يوليو 1979، وهو ابن الفنان الكبير صلاح السعدني، وله عدد من الأعمال الهامة أبرزها "رجل في زمن العولمة"، "فرقة ناجي عطالله"، "الكبريت الأحمر"، وغيرها.

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