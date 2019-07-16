هكذا علق مدحت العدل على فكرة عودة حسن شحاتة مدربًا للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

رفض الشاعر مدحت العدل فكرة تولي كابتن حسن شحاتة مديرًا فنيا للمنتخب المصري، وأيد رفضه لعدة أسباب، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".

وكتب العدل في تغريدة له: "أنا أحب حسن شحاتة كرمز زملكاوي ( كلاعب) ومصري ( كمدرب) عظيم، ولكني لا أحبذ فكرة عودته للمنتخب؛ فالتطور هو سنة الحياة، والمدارس التدريبية اختلفت، وهناك من العناصر الوطنية من يستطيعون كتابة قصص نجاح، وعلى سبيل المثال لا الحصر.. ط العشري ع النحاس ح البدري ميدو جلال".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأخبار التي تفيد بأن شحاتة، المدير الفني السابق، ضمن المرشحين لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، ولم يتم عقد أي جلسات ببن شحاتة وأي مسئول حتى الآن.