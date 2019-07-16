فن ومشاهير

وفاة زوجة رشوان توفيق بعد صراع مع المرض

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا منذ قليل، زوجة الفنان الكبير رشوان توفيق، ووالدة الإعلامية هبة رشوان، بعد صراع مع المرض.

وتقام الجنازة عقب صلاة العصر، من مسجد السيدة نفيسة، ولم يتم الإعلان عن موعد العزاء حتى الآن.

يذكر أن مسلسل "سلسال الدم 4" هو آخر أعمال الفنان الكبير، وشاركه البطولة عبلة كامل، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي.

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