محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحلت عن عالمنا منذ قليل، زوجة الفنان الكبير رشوان توفيق، ووالدة الإعلامية هبة رشوان، بعد صراع مع المرض.
وتقام الجنازة عقب صلاة العصر، من مسجد السيدة نفيسة، ولم يتم الإعلان عن موعد العزاء حتى الآن.
يذكر أن مسلسل "سلسال الدم 4" هو آخر أعمال الفنان الكبير، وشاركه البطولة عبلة كامل، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة زوجة رشوان توفيق بعد صراع مع المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.