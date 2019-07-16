محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرص الفنان أحمد رزق علي تهنئة صديقه الفنان أحمد السعدني بمناسبة عيده ميلاده عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشر "رزق" صورة لهما خلال قضائهما الإجازة الصيفية على الشاطئ، وعلق: "سنة حلوة يا جميل". من جانبه، رد الفنان أحمد السعدني وعلق على الصورة قائلا: "بابا". آخر أعمال السعدني هو مسلسل زي الشمس في رمضان الماضي، من بطولة دينا الشربيني وأحمد داوود وريهام عبدالغفور وإخراج سامح عبدالعزيز.

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد رزق يهنئ أحمد السعدني بعيد ميلاده.. والأخير يرد: "بابا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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