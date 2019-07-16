سامح حسين ينشر بوستر جديد لـ"المتفائل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان سامح حسين، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، بوستر جديدة لمسرحيته "المتفائل".

وعلق: "مسرحية المتفائل على المسرح القومي بالعتبة، قريبًا إن شاء الله".

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"المتفائل" مأخوذة عن رواية "كانديد" لفولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام، موسيقى وألحان هشام جبر، أشعار طارق علي، استعراضات ضياء شفيق، ديكور حازم شبل، أزياء نعيمة عجمي.

ويشارك في بطولة المسرحية سامح حسين، سهر الصايغ ، أحمد صيام، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، تامر الكاشف، زكريا معروف، مصطفى سامي، أمجد الحجار، آيات مجدي، طارق راغب، أحمد سمير، نانسي نبيل، أمجد إيهاب، عبده بكري.