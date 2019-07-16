أيتن عامر تكشف عن صورة من المرحلة الثانوية: "شكلي متغيرش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة لها من ذكريات الدراسة في المرحلة الثانوية، تزامنًا مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام".

وعلقت أيتن على الصورة قائلة: "من يوم ما اتولدت وأنا تقريبا شكلي متغيرش خالص.. الصورة دي وأنا في ثالثة ثانوي".

أيتن عامر شاركت في بطولة مسلسل "طلقة حظ" بجانب مصطفى خاطر وهبه مجدي، ومحمد أنور، ورانيا شاهين، إنعام سالوسة، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وعُرض في رمضان الماضي.