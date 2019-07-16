أشرف زكي يهنئ أحمد السعدني بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: هنأ الفنان أشرف زكي، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاده. ونشر "زكي" صورة للسعدني، وعلق: "الابن الذي أصبح نجمًا، كل لحظة وإنت بألف خير". ويحتفل الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاده الأربعين اليوم، إذ ولد في 16 يوليو 1979، وهو ابن الفنان الكبير صلاح السعدني، وله عدد من الأعمال الهامة أبرزها "رجل في زمن العولمة"، "فرقة ناجي عطالله"، "الكبريت الأحمر"، وغيرها.

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