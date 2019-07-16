تامر حسني للجمهور: "إن شاء الله نلحق العيد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
شارك الفنان تامر حسني جمهوره بصورة جديدة يحمس الجمهور على ممارسة الرياضة، وظهر هو في طريقه للجيم، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
وطلب تامر من الجمهور الدعاء له وعلق قائلًا: "صباح الورد ...في الطريق للجيم وبعدين التصوير، دعواتكم إن شاء الله نلحق العيد".
ويصور تامر حسني حاليًا فيلمه الجديد "كل سنة وانت طيب" مع المخرج اللبناني سعيد الماروق بعد توقف، دون الإعلان عن السبب.
"كل سنة وأنت طيب" بطولة تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، ومحمد سلام، وعائشة بن أحمد، ونانسي صلاح، ومن إخراج سعيد الماروق
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