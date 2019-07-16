إيمي سالم تهنئ أحمد السعدني بعيد ميلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
حرصت الفنانة إيمي سالم على تهنئة صديقها الفنان أحمد السعدني بمناسبة عيده ميلاده عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشرت إيمي صورة لها برفقة السعدني وكتبت: "كل سنة وانت أخويا وصاحبي وحبيبي كل سنة واحنا قريبين من بعض ...كل سنه واحنا جنب بعض في كل حاجة بقالي سنين أعرفك وكل سنة بحبك فيها أكتر من اللي قبلها".
وأضافت: "ربنا يجمعنا دايما في الخير ويكتر الفرحة في حياتك ويخليلك ولادك وكل اللي بتحبهم ويبارك لك في صحتك ورزقك كل سنة وأنت من أحسن وأطيب الناس اللي دخلت حياتي ".
يذكر أن آخر أعمال السعدني هو مسلسل "زي الشمس"، الذي عُرض رمضان الماضي، بطولة دينا الشربيني وأحمد داود وريهام عبد الغفور وإخراج سامح عبد العزيز.
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