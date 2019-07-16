تراند اليوم : «نتفليكس» تحذف مشهد انتحار فنانة شهيرة...

أعلنت منصة "نتفليكس" لبث المحتوى الترفيهي على الإنترنت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، عن قرارها حذف مشهد انتحار بطلة مسلسلها "13 ريزونز واي" 13 Reasons Why.
ويحكي المسلسل الذي يستند إلى رواية بالعنوان نفسه قصة شابة تدعى "هانا" تنهي حياتها بقطع شرايين رسغها، في حوض الاستحمام، في آخر حلقات الموسم الأول.
وأوضحت الشركة عبر حسابها على "تويتر" أنها تلقت نصيحة خبراء في مجال الطب، و"قررنا نحن والمؤلف براين يوركي ومنتجو (13 ريزونز واي) حذف المشهد الذي تنهي فيه (هانا) حياتها".
وعلى الرغم من إشادة النقاد بالمسلسل، إلا أنه واجه انتقادات من جماعات بينها "مجلس الآباء التلفزيوني" الذي قال إن المسلسل يمجد انتحار المراهقين.
وقوبل قرار حذف المشهد بالترحاب من "مجلس الآباء التلفزيوني" الذي يضغط على "نتفليكس" لحذف المسلسل تماما من منصتها. وقال المجلس "أقرت (نتفليكس) أخيراً بالتأثير الضار الذي يلحقه المحتوى القاسي كمشهد الانتحار في 13 (ريزونز واي) بالصغار".
وكانت دراسة أميركية خلصت إلى أن حالات انتحار الشبان الأميركيين زادت قرابة الثلث، في الشهر التالي لبدء بث مسلسل "13 ريزونز واي" عام 2017. لكن الباحثين قالوا إن الدراسة لم تستطع إيجاد صلة مباشرة بين المسلسل وهذه الزيادة في معدلات الانتحار أو استبعاد دوافع أخرى.
ويحكي المسلسل قصة فتاة مراهقة تنتحر وتترك وراءها 13 تسجيلاً صوتياً، تذكر في كل منها سبباً دفعها لإنهاء حياتها. وقوبل المشهد بهجوم من الآباء والأمهات وعاملين في مجال الصحة، مما دفع "نتفليكس"، في 2017، إلى بث تحذيرات إضافية للمشاهدين وتوجيههم إلى جماعات تقدم الدعم للمراهقين.
وطرحت "نتفليكس" الموسم الثاني من المسلسل في أيار عام 2018، وجرى الاتفاق على إنتاج موسم ثالث.