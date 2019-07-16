تراند اليوم : صور مطرب مصري مع فتاة "غامضة" تثير انتقادات...

أثارت صورة المطرب المصري محمود العسيلي مع فتاة لم يكشف عن طبيعة علاقته بها، تساؤلات بين المتابعين له عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام".

وعلّق حساب يحمل اسم "الفرعونة المصرية"، على صورة العسيلي والفتاة بقوله: "ما هو يا تعلن علاقتك بيها زي البني آدمين أو تبطل تنزل صور زي دي".

ورد العسيلي بسخرية: "أستاذة فرعونة، حضرتك مش ملاحظة أنك حشرية زيادة عن اللزوم وبتحشري نفسك في حاجات وخصوصيات بجد إنتي مالكيش أي دعوة وأول مرة أعرف ان الفراعنة بيحطوا مناخيرهم في اللي ملهمش فيه".

غير أنه بعد الانتقادات التي وجهت له، قام بحذف التعليق، مكتفيًا وجود الصورة على حسابه دون الرد على أي من أسئلة المتابعين.

وفي مارس الماضي، أعلن العسيلي طلاقه للمرة الثانية، مبررًا أسباب طلاقه في المرتين.

وقال: "لا أستطيع العيش غير سعيد، وهذا لا يعني أن زوجاتي السابقتين لم يكونا جيدتان بالعكس، لهما مني كل الاحترام والتقدير، ولكني أنا لا استطيع العيش في عيشة معلبة، أنا شخصية صعبة وحساسة جدا واحتاج لامرأة حساسة للغاية، حسب تصريحاته لبرنامج "حفلة 11" الذي تقدمه سمر يسري.

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وتابع: "أحتاج لمعاملة خاصة، ولا أؤمن بالحب غير المشروط، فهذا هو حب الأم للأبناء ولكن زوجتك الأمر مختلف، عليك أن تعطي لتحصل في المقابل".

وأكد العسيلي أنه لا يفضل الحديث عن حياته الشخصية، وهناك أصدقاء له لم يعلما أنه طلق زوجته الأولى سوى بعد إعلانه زيجته الثانية.



واعترف العسيلي بأنه عصبي ولكنه لا يخطئ، مؤكدًا أن السبب في طلاقه في المرتين كان شعوره بعدم الاهتمام من زوجتيه.

وكان العسيلي احتفل بزواجه من نادين الملا في 2015، وضم لقطات من حفل زفافه في أغنية "فرحة".



وكان سبق له الزواج مرة من قبل في 2008، وأهدى لزوجته أغلب أغاني ألبومه الثالث "طول ما أنتي جانبي"، وانفصلا في هدوء منذ سنوات، وأنجب منها ابنه الوحيد "علي" في 2010.