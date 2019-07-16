تراند اليوم : فيديو| ممثلة مصرية تشكو "قلة أصل" زملائها بعد حادث ابنتها...

كشف الفنانة أمل رزق كواليس أزمة مرضها الأخيرة، وكذلك كواليس أزمتها مع نقابة الممثلين بعد الحادث الذي تعرضت له ابنتها لمى كتكت.

وأوضحت خلال حوار مع برنامج "عرب وود"، أن كثيرًا الفنانين كانت تعتبرهم بمثابة "إخوتها"، لكن فوجئت بتخليهم عنها وعدم مساندتهم إياها.

وانتقدت رزق، موقف نقابة المهن التمثيلية من مرض ابنتها التي تعرضت لحادث سير مؤخرًا في طريق عودتها من الساحل الشمالي، ومن قبل مرضها.

وقالت: "حتى أنا لما تعبت كانوا بيطمنوا عليا بالتيلفون، كانوا بيقولولي روحي المستشفى.. وإحنا نكلم المستشفى.. الحمد لله رب العالمين.. أنا مش محتاجة حاجة من حد.. مش محتاجة غير ستر ربنا".

وكانت رزق أطلقت قبل أيام رسالة استغاثة بعد تعرض ابنتها لحادث سير خطير نقلت على إثره إلى المستشفى لإسعافها.

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وقالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن ابنتها تعرضت لحادث سير هي وصديقاتها ونقلت إلى المستشفى، فيما لا تريد النقابة الوقوف معها.

وتوجهت قائلة: "إلى كل الناس الجدعة اللى بتحبنى بنتى وأصحابها عملوا حادثة موت وحاليا فى المستشفى وكعادة النقابة لم تفعل شيئا وبنتى لوحدها وبطولها ربنا فوق الكل وحمينا".

وخصت بالذكر الصحفيين في مناشدتها "إلى كل الصحفيين الجدعان اللى وقوفوا معايا فى شدتى مستنياكوا فى المستشفى لأن لا قدر الله لو بنتى جرلها حاجه هقول كلام هيزعل ومش هسكت وللعلم بنتى أصغر نقابية والكارنية لمى أقدر أصوره مش قادره اكتب أكتر من كده من امبارح على ما اتمالك اعصابى والعربية اترمت على الطريق".



