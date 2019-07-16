الجمعة.. "وسط البلد" في المسرح الروماني بمهرجان الإسكندرية الصيفي

يستعد فريق "وسط البلد" لإحياء حفل غنائي ضخم، على خشبة المسرح الروماني ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقي والغناء بالأسكندرية، وذلك يوم الجمعة الموافق 26 يوليو المقبل في تمام الساعة

التاسعة مساءً.ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل باقة من أروع أغانيه التي يحبها الجمهور، منها "شمس النهار، أنتيكا، على حسب ودادك، آه يا لاللي، انت حد، بنطلوني الجينز، الجارية والسلطان، يمكن، مجنون".يذكر أن أغنية "انت حد" هي آخر أعمال فريق وسط، التي طرحها أخر أبريل الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا، من كلمات حازم وفي، ألحان هاني عادل، وتوزيع الفريق.