مسار إجباري يُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا على المسرح الروماني

يستعد فريق "مسار إجباري" لإحياء حفل غنائي على المسرح الرومانى بالإسكندرية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 25 من يوليو الجاري، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي

للموسيقى والغناء، الذى تقيمه دار الأوبرا المصرية، سنويًا.

من المقرر أن تقدم "مسار إجباري" خلال الحفل مجموعة متنوعة

من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن "مسار إجباري" تقدم أغاني تتحدث عن المشكلات الاجتماعية ممزوجة بألحان موسيقية مصرية بديلة متداخلة مع موسيقى الروك والجاز والبلوز مع بعض الموسيقى الشرقية.