الأربعاء.. حفل بلاك تيما بالمسرح الروماني ضمن المهرجان الصيفي

يلتقي فريق بلاك تيما جمهوره في حفل غنائي كبير يحييه ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقي والغناء، وذلك على خشبة المسرح الروماني بالإسكندرية.

يقام الحفل يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتباع تذاكر الحفل بقيمة 45 جنيهًا، في دار الأوبرا المصرية والمسرح الروماني يوميًا حتي الساعة التاسعة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم "بلاك تيما" خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيهم التي يعشقها جمهورهم من الشباب وتشعلهم حماسًا، منها "بحار، المفاتيح، يالا، أخبار أهرام جمهوريه، هوب، إنسان، وينك، ست الحسن، لونك، برنس الليالي". المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتباع تذاكر الحفل بقيمة 45 جنيهًا، في دار الأوبرا المصرية والمسرح الروماني يوميًا حتي الساعة التاسعة مساءً.ومن المقرر أن يقدم "بلاك تيما" خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيهم التي يعشقها جمهورهم من الشباب وتشعلهم حماسًا، منها "بحار، المفاتيح، يالا، أخبار أهرام جمهوريه، هوب، إنسان، وينك، ست الحسن، لونك، برنس الليالي".

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