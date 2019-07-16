تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالمسرح الروماني نهاية الشهر الجاري

يستعد المطرب تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي يوم الاثنين المقبل الموافق 29 يوليو الجارى على المسرح الروماني بالإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء برعاية دار الأوبراالمصرية.
ومن المقرر أن يقدم "عاشور" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانية التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.
ويذكر أنه كان طرح الفنان تامر عاشور ألبوم "أيام" يوم 21 مارس الماضى ويضم 12 أغنية، هى "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".
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