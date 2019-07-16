أحمد سعد يكشف لـ"الوفد" أسرارًا للمرة الأولى عن"سينما مصر" وكواليس حضور وزيرة الثقافة للعرض

أعرب الفنان الشاب أحمد سعد والي، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته مسرحية "سينما مصر"، للمخرج خالد جلال في أول عروضها على خشبة مسرح مركز الإبداع الفني بالأوبرا.

أكد "سعد" في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن ردود فعل الجمهور على شخصية إسماعيل يس والشخصيات الأخرى، الذي جسدها خلال العرض، إيجابية، قائلًا: "ردود الفعل طمنتني وجمدت قلبي".

وعن مقارنة الجمهور بينه وبين الفنان الكبير إسماعيل يس قال: "في البداية كنت مرعوبًا وليس خائفًا ولكن الدكتور خالد جلال لم يطلب منا تقليد هؤلاء العظماء، ولكن الهدف هو أن الجمهور يرى أن الجودة في الفن الجميل لاتزال موجودة".

وعن أحب المشاهد بالنسبة له قال: "في الحقيقة أحب المشاهد إلى قلبي حتى الآن الزوجة الثانية وإسماعيل يس في الأسطول، على رغم أني أعشق مشهد المصير الذي لم أشارك به، فهو لزميلي محمد

عبده وبلال فضل، ولكن لدي حالة من الغيرة الفنية منهما بشكل مش طبيعي، وأيضًا مشهد الكيت كات لزميلي ميشيل ميلاد".

وعن الأسلوب الذي أتبعه الدكتور خالد جلال مع أبطال العمل خلال فترة البروفات قال: "الدكتور خالد اتبع مع أبطال سينما مصر أسلوبًا عظيمًا جدًا، حيث إنه لم يعطنا التمثيل بالمعلقة، ولكنه يعمل على نهج منقسم لطريقتين، أولًا أنه يحرص على أن الممثل يطور نفسه بنفسه بتوجيهاته، وبعد ذلك يقوم بعمل اللمسة السحرية التي من الصعب أن يدركها غيره".

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عن سؤاله كيف أعربت الدكتورة إيناس عبدالدايم عن سعادتها بمشاهدة العرض قال: "بصراحة وزيرة الثقافة دكتورة إيناس تعبيرات وجهها وفرحتها والبهجة التي ظهرت عليها كانت تعبر عن كل شيء دون

الكلام بذلك".

عن بداية اكتشافه في مركز الإبداع قال: "بصراحة الموضوع بدأ منذ عام ٢٠١٢ وأنا أسعى لتقديم استمارة كل فترة، حتى عام ٢٠١٤ كان يوجد مهرجان للدكتور خالد جلال، تحت عنوان (مواسم نجوم المسرح)، وهو منافسة ما بين جامعات مصر، والجائزة كانت لأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل مخرج وأفضل ديكور وأفضل ملابس تدخل المركز من دون أي اختبارات في الورشة المجانية".

وأضاف: "شاركت بعرض من إخراجي اسمه (دراما الشحاذين) وحصلت على أفضل مخرج، كما ترشحت لأفضل ممثل، ومن هنا بدأت علاقتي بالدكتور، وعندما رأني قال لي: "أنت دخلت الدفعة كمخرج من غير أي اختبارات وكمان هتدخل ورشة التمثيل"، حيث كان هذا الحديث منذ أربعة أعوام، ثم جاءني اتصال من الدكتور خالد وتم انضمامي لهذه الدفعة".

وعن العروض الي قدمها قبل انضمامه لورشة خالد جلال، قال: "شاركت في عروض تياترو مصر بطولة بيومي فؤاد وأحمد فتحي لمدة موسمين، إضافة إلى أني أحب الكتابة جدًا، وقمت بكتابة مسلسل "اللعبة" بمشاركة زميلي إبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، بطولة الفنان هشام ماجد والفنان شيكو".