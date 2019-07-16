الخميس.. حفل متميز لـ"المولوية المصرية" بالساقية

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، المنشد عامر التوني، وفرقة "المولوية المصرية" لتقديم أمسية غنائية متميزة عامرة بالأناشيد والمدائح النبوية، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل مزيجا رائعا يتنوع بين رقصة التنورة والإنشاد الدينى والابتهالات، بالإضافة لأجمل القصائد، منها "زدنى بفرط الحب فيك، ملكتم قلبى وعقلى ومسمعى، فى محياك

نور البدر يعتذر، تضيق بنا الدنيا".يذكر أن "المولوية المصرية" هى فرقة موسيقية تهتم بالموسيقى والرقص الصوفى، أسسها المنشد الدينى عامر التونى عام 1994، بهدف إلقاء الضوء على التراث المولوى المصرى ونشره فى مختلف دول العالم.