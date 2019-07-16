شاهد.. نشوى مصطفى: " فلوسي خلصت عشان كده قررت أغني لابني في فرحه"

كشفت الفنانة نشوى مصطفى، كواليس الأغنية التي قدمتها خلال فرح نجلها، وحققت نجاح كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت "نشوى مصطفى"، خلال لقائها ببرنامج "كل يوم" المُذاع على القناة الفضائية "أون إي"، أن

نجلها طلب منها أن تطلب من زملائها المطربين أن يحيوا الفرح، لكنها لم تتمكن من ذلك.

قالت "نشوى مصطفى"، " الفلوس اللي كنا مخصصنها لتكاليف

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الفرح خلصت، وهو كان عاوز مطرب يجي يحيي الفرح، ففكرت أني أقدم أغنية في فرحه".

أوضحت "نشوى مصطفى"، أنها قدمت عدة نصائح لزوجة نجلها في الأغنية، وليست تهديد كما يدعي البعض، قائلة: "مرات ابني هتبقي مكاني وأنا كنت بقولها إزاي تبسط ابني".

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