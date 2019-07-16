كشفت الفنانة نشوى مصطفى، كواليس الأغنية التي قدمتها خلال فرح نجلها، وحققت نجاح كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
أكدت "نشوى مصطفى"، خلال لقائها ببرنامج "كل يوم" المُذاع على القناة الفضائية "أون إي"، أننجلها طلب منها أن تطلب من زملائها المطربين أن يحيوا الفرح، لكنها لم تتمكن من ذلك.
قالت "نشوى مصطفى"، " الفلوس اللي كنا مخصصنها لتكاليف
أوضحت "نشوى مصطفى"، أنها قدمت عدة نصائح لزوجة نجلها في الأغنية، وليست تهديد كما يدعي البعض، قائلة: "مرات ابني هتبقي مكاني وأنا كنت بقولها إزاي تبسط ابني".
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نشوى مصطفى: " فلوسي خلصت عشان كده قررت أغني لابني في فرحه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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