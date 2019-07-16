صناع السينما والثقاقة في عزاء الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم عزاء الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله، مساء الإثنين 15 يوليو، وذلك بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.

وشهد العزاء حضور عدد من نجوم الفن، منهم الفنانة لبنى عبدالعزيز، والفنان أشرف زكي، والسيناريست وحيد حامد ونجله المخرج مروان حامد، والفنانة أروى جودة.

كما حضر المخرج مجدي أبو عميرة، والمخرج أمير رمسيس، ومدير التصوير د. محمود عبد السميع، ومدير التصوير د. سعيد الشيمي، والمخرج أشرف فايق، والسياسي البارز جورج إسحاق، والمخرجة هالة خليل.

وتلقت العزاء من جانب السيدات زوجة الناقد يوسف شريف رزق الله، ومن جانب الرجال تلقى العزاء المنتج أحمد الأبياري ونجله الفنان الشاب طارق الإبياري.

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ومن جانب آخر أوفدت رئاسة الجمهورية العميد طارق رشدي مندوبا عن السيد الرئيس لتقديم واجب العزاء لأسرة الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله.

وكان الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، قد وافته المنية صباح الجمعة، 12 يوليو، عن عمر يناهز 77 عاما، إثر تعرضه لوعكة صحية.

ويوسف شريف رزق الله عمل محررا ثم رئيسا للتحرير للنشرات الإخبارية في مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأصبح رئيسا لقناة النيل الدولية من 1997 حتى عام 2002، كما شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيسا لجهاز السينما بالمدينة.

الراحل عمل أيضا كمعد برنامج نادي السينما بالتليفزيون المصري الذي بدأ عام 1975 ثم برنامج أوسكار الذي بدأ عام 1980، وقدم العديد من البرامج السينمائية على القناة الثانية في التليفزيون المصري من إعداده .

كما شغل رزق الله منصب السكرتير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 1987، ثم أصبح مديرا فنيا للمهرجان منذ 2000، وشارك في لجان التحكيم في مهرجانات عديدة في فرنسا وإيطاليا وهولندا، وحصل على وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018.