خاص.. رئيس الوداد المغربي يتمنى ضم حميد أحداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد المغربي بإمكانيات المهاجم حميد أحداد، مهاجم الزمالك المصري، متمنيا التعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وقال الناصري في تصريحات خاصة لـ “العين الرياضية": "حميد أحداد مهاجم ممتاز وكان أحد الهدافين بالدوري المغربي رفقة الدفاع الحسني، أتمنى التعاقد معه حيث سيكون إضافة كبيرة للوداد".

وأضاف: “لدينا رغبة في التعاقد مع أحداد ولكن المقابل المادي قد يكون عائقا، الزمالك تعاقد مع اللاعب بمبلغ كبير ولديه شروط مادية للاستغناء عن اللاعب، والأيام المقبلة قد تشهد جديدا".

يذكر أن نادي الوداد المغربي يرغب في تدعيم الخط الهجومي للفريق، بعدما عانى الموسم الماضي من غياب اللاعب الهداف خاصة في المباريات الحاسمة بدوري أبطال أفريقيا.

ونجح نادي الوداد المغربي في الحصول على لقب الدوري المغربي برصيد 59 نقطة من 30 مباراة.

يذكر أن حميد أحداد انضم لصفوف الزمالك بداية من الموسم الماضي فيما يقرب من مليون و400 ألف دولار قادما من الدفاع الحسني الجديدي.

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وسجل أحداد هدفا وحيدا منذ انضمامه لصفوف نادي الزمالك، في مرمى بترو أتلتيكو الأنجولي ضمن منافسات دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأصبحت فرص بقاء حميد أحداد في البقاء داخل صفوف الزمالك، ضئيلة للغاية في ظل رغبة الفريق المصري في تدعيم خط هجومه بلاعب جديد.

وأشارت تقارير صحفية عديدة لدخول نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الهلال السعودي.

الوداد المغربي ليس الفريق الوحيد الراغب في الحصول على خدمات المهاجم الشباب، حيث يرغب الغريم التقليدي نادي الرجاء في ضم هداف الدفاع الحسني الجديدي السابق.



