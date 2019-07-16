جواب نهائي، اليسا حسمت قرار مشاركتها في برنامج “ذا فويس”

يبدو ان الفنانة اليسا قررت الانسحاب من لجنة تحكيم “ذا فويس”، وذلك بعما حسمت موضوع مشاركتها في البرنامج بموسمه الجديد.

ووضعت اليسا النقاط على الحروف وردّت على تغريدة أحد المتابعين، الذي كان يسألها حول حقيقة مشاركتها في لجنة التحكيم. وأكدت الى ان القيمين على البرنامج لم يتصلوا بها بخصوص الموسم الجديد ولكن حتى لو اتصلوا بها، ستعتذر لأنها منشغلة بألبومها الجديد هذا العام.

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وكانت اليسا قد انضمت الى لجنة “ذا فويس – أحلى صوت” بموسمه الرابع الى جانب كل من الفنانين احلام، عاصي الحلاني ومحمد حماقي، حيث تمّ تتويج المشتركة العراقية دموع تحسين باللقب في عام 2018.

وكان المتحدث الرسمي بإسم مجموعة MBC مازن حايك، قد أكد في تصريح سابق لموقعنا أن الفصل الرابع من عام 2019 على موعد مع برنامج الهواة The Voice، حيث ستكون الحلقة الختامية منه يوم السبت 29 كانون الأول 2019 .

وحول هل سيطرا تغييرات على أسماء المدربين في البرنامج، لم يعط حايك جوابًا واضحا، حيث قال: “كل شي معقول”، لافتا الى ان جميع الامور ستتضح في وقتها المناسب.