شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يكرم محمد فاضل عن " ناصر 56 " عقب عرض " سينما مصر " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كرم المخرج المسرحي خالد جلال المخرج الكبير محمد فاضل عقب مشاهدته لمسرحية " سينما مصر " ومن أهم مشاهد العرض مشهد من فيلمه " ناصر 56 " وعقب تكريمه قال فاضل : كرمت عشرات المرات عن ذلك الفيلم لكن هذا التكريم هو أغلاهم بالنسبة لي .

حضر العرض أمس كوكبة من الاعلاميين والمثقفين منهم الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة والشاعر والناقد محمد بهجت والفنان مجدي صبحي والفنان محمد دسوقي .



مسرحية سينما مصر

يذكر أن مسرحية " سينما مصر " هي عرض تخرج الدفعة الثانية " قسم تمثيل " بمركز الإبداع الفني والتي يستحضر فيها المخرج خالد جلال تاريخ مصر السينمائي عبر مشاهد مختلفة من روائع الافلام المصرية لكبار النجوم ويقدم تلك المشاهد فنانين صاعدين بقوة يمتلكون مواهب متعددة في التمثيل والغناء والرقص وكل فنون الاداء .

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خالد جلال ومحمد فاضل

عرض " سينما مصر " رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبد المحسن وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا فهمي وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ورباب القعيد وربيعة رفيع ومايا ماهر وريهام الشنواني وشيماء عباس ومحمد عبده وهالة مرزوق وأحمد فوزي ومروة عيد وباهر النويهي ونورهان المرحومي ونيهال فهمي وحسن عبد الله وريهام محيي وزياد زعتر ومحمد عربي وأمل إميل ومحمد ماضي وبسنت صيام ورامي عبد المقصود وإيمان الشريف وأميرة أبو زيد وأميرة رضا وأحمد الحسيني ومريم الجندي وآلاء علي ومنار الشاذلي وحبيبة حاتم وفاروق قاسم وأحمد سعد والي ورنا خطاب وفرح عناني وخليفة سمير ومها حمدي ويسرا كرم ودينا السيد ومحمد عبد الظاهر ومعتصم عبد العزيز ورأفت زين وأحمد يحيي وإبراهيم صابر ونيفين بطرس وشريف عبد ربه وعمرو بهي ودلال الخميسي وأمير الحسيني وخالد الشامي وخالد إبراهيم وسيف الديب ورحاب نصر وإبراهيم طلبة وبلال علي وهيثم حسام وسلمي خطاب وميشيل ميلاد وعلاء النقيب وصالح عبد النبي ومحمد كامل ونهي جابر ومحمود الفرماوي ودينا عماد وعبد الله التهامي وعبير طنطاوي وشيماء منصور .