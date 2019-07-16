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شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى مهنئا أحمد السعدنى بعيد ميلاده: " الابن الذى أصبح نجما" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، الفنان أحمد السعدنى بعيد ميلاده، متمنيا له السعادة و النجاح فى حياته الشخصية و الفنية.
ونشر زكى، صورة لأحمد السعدنى عبر حسابه على انستجرام، وكتب عليها قائلا: الابن الذى
أصبح نجما كل لحظه وأنت بخير".
ويحتفل الفنان أحمد السعدنى، اليوم بعيد ميلاده 40 حيث أنه من مواليد 16 يوليو 1979، أما آخرالأعمال التى شارك فيها السعدنى مسلسل كان داخل السباق الرمضانى هذا العام.
أشرف زكى
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