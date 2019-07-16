شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا فى "موسم جدة" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي القيصر كاظم الساهر مساء اليوم الثلاثاء، حفلا غنائيا، ضمن فعاليات "موسم جدة" بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن المتوقع توافد الجماهير بشكل كبير لما يتمتع به القيصر من قاعدة جماهيرية واسعة فى مختلف الدول.

يذكر أن آخر أعمال المطرب العراقى كاظم الساهر كانت أغنية "صباح الخير"، من كلمات كريم العراقى، وألحان الموسيقار طلال، ومن توزيع فاضل فالح، وإشراف عام خالد أبو منذر، وكان قد كشف القيصر كاظم الساهرعن سعادته البالغة بتقديم أغنية "صباح الخير"، مؤكدا حماسه الشديد لتقديم المتميزوالأفضل من خلال تجربة رائعة، واصفاً التعاون مع الموسيقار طلال بالمتميز، وتمنى أن ينال العمل الجديد إعجاب واستحسان الجمهور العربى.

وكان القيصر كاظم الساهر قد طرح منذ فترة قريبة أغنية بعنوان "متمردة" من ألحانه وكلمات كريم العراقى وتوزيع ميشال فاضل، وذلك عبر"يوتيوب"، والتى يعود بها من خلال هذه الأغنية لجمهوره العربى بعد غياب.