شاهد .. هبوط مرعب لطائرة بريطانية فوق رؤوس السائحين

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 11:41 صباحاً - نقلت صحيفة ” ديلي ميل ” مقطع فيديو تظهر فيه طائرة بريطانية وهي تقوم بهبوط مثير للرهبة في إحدى الجزر السياحية باليونان .
وظهرت الطائرة وهي تحلق على علو أمتار فقط من رؤوس المصطافين .
وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرة كانت تنزل في مطار جزيرة ” سكياتوس ” وثمة لوحة تحذر الناس من الاقتراب لكنهم لا يمتثلون ويفضلون الاقتراب حيث أصبح مكان هبوط الطائرات في المطار الذي تم بناؤه على بعد أمتار قليلة من البحر بمثابة جذب للسائحين لأجل عيش الإثارة والتقاط الصور .
واعتاد أهل هذه الجزيرة اليونانية على هذا الهبوط المثير وأصبحوا يتابعونه بشكل يومي .
وانتقد معلقون سلوك السياح واعتبروه نوعا من التهور لاسيما أن الريح المنبعثة من الطائرة عند الإقلاع بوسعها أن تدفع الأشخاص القريبين وذاك ما حصل في عدة مرات من قبل .
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