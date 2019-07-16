داليا مبارك تتلقّى وعدًا من شركة الإعلانات بتصحيح خطأ “طمس صورتها”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 11:41 صباحاً - أبلغت الشركة المسؤولة عن إعلانات حفلات جدة، الفنانة السعودية، داليا مبارك، بأنّها ستقوم على الفور بتصحيحِ الخطأ الذي وقعت فيه مؤخرًا، بعد توزيع الإعلانات الدعائية في شوارع جدة، عن الحفل الذي سيجمعها بالفنان، ماجد المهندس، وطمست فيها صورة داليا، بطريقةٍ أثارت استغراب الجميع.

وأكّد المنظمون للحفل أنهم ليسوا المسؤولين، عما حدث، حيثُ تقع المسؤولية كاملةً على شركة الإعلانات، التي وضعت الفنانة في حرج كبير، والتي تداركت الوضع الآن.

وكانت داليا، في وقتٍ سابقٍ، أبدت استياءها مما حدث، وأعربت عن استغرابها من إخفاء وجهها، مما دعا محبيها إلى مطالبتها بالانسحاب، اعتراضًا على ذلك. وأوضحت مصادر وفقًا لمجلة “فوشيا” أنَّ داليا أبدت تفهمًا كبيرًا بعد تواصل شركة الإعلانات معها، حيث وعدوها بتصحيح الخطأ، مما ينفي الاخبار المتداولة عن انسحابها من الحفل.