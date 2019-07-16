من هو ” فخر العرب ” .. محمد صلاح أم رياض محرز ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 11:41 صباحاً - سادت حالة من الجدل والانقسام والنقاش الحاد على مواقع التواصل الإجتماعي حول من يستحق لقب ” فخر العرب ” لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الانجليزي ” محمد صلاح ” أم لاعب المنتخب الجزائري وفريق مانشستر سيتي الانجليزي ” رياض محرز ” .

وجاء ذلك في أعقاب مبارة منتخب الجزائر أمام منتخب نيجيريا ضمن منافسات نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر وانتهاء المباراة بفوز المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف .

وأحرز الهدف الثاني وهو هدف الفوز اللاعب ” رياض محرز ” في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ليتأهل ” محاربي الصحراء ” إلى نهائي البطولة .

وعلق الكثيرون من رواد مواقع التواصل الإجتماعي خاصة موقع ” تويتر ” عن أحقية رياض محرز للقب ” فخر العرب ” على الأقل في الوقت الراهن لما أبرزه من أداء ومستوى عالي خلال المباراة الأخيرة التي جعلت منه بطلا قوميا في بلاده واصفين إياه ب ” الرجل الحديدي ” .

وعلى الجانب الآخر جاءت تعليقات البعض بأن محمد صلاح هو فخر العرب دائما وأبدا .

على الرغم من عدم ظهور صلاح بالمستوى المطلوب والمتوقع منه خلال البطولة وخروج المنتخب المصري من منافسات دور ال 16 للبطولة .

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الأمر الذي قد يؤثر على فرص حصوله على لقب أفضل لاعب أفريقي للعام الثالث على التوالي في مقابل رياض محرز وساديو ماني مما جعل الأخيرين الأقرب للقب حاليا مع تسجيلهما ثلاثة أهداف في البطولة الأفريقية .

وجاءت تعليقات أخرى ترى أن كلا من رياض محرز ومحمد صلاح لاعبين كبيرين و يعطوا صورة مشرفة عن العرب .