تناول هذه المشروبات ليلاً يساعدك على النوم بشكل سريع

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 11:41 صباحاً - ربما يصعب على بعض الناس النوم بشكل جيد خلال أشهر فصل الصيف، لا سيما مع طول ساعات النهار وارتفاع درجات الحرارة، لكن ثبت وفق ما أظهرته الدراسات أن تناول بعض المشروبات قبيل النوم مباشرة يساعد على النوم بشكل سريع. وبينما اتضح أن معظم الناس يكونون بحاجة لحوالي 8 ساعات من النوم الجيد المتواصل في الليلة ليتمكنوا من تأدية مهام يومهم في الصباح بنشاط وبتركيز، فإن واحدة من الطرق التي تساعدهم على ذلك هي شرب أي من هذه المشروبات التالية قبل الذهاب إلى السرير:

مشروب الموز بالحليب

يساعد على استرخاء العضلات ويقود لتجربة نوم هادئة ومريحة طوال الليل، وذلك بفضل ما يحتويه الموز والحليب من عناصر ومكونات.

مشروب حليب القمر الوردي بالكرز

عبارة عن عصير كرز لاذع يضاف لحليب دافئ، وقد ثبت أن تناوله مرتين يوميًا لمدة أسبوعين يساعد على زيادة وقت النوم بحوالي 90 دقيقة لدى الأشخاص البالغين الذين يعانون من أعراض الأرق وقلة النوم.

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مشروب الحليب بالكركم

يساعد على مكافحة الالتهابات ويمد الجسم بمضادات الأكسدة ويساعد بشكل كبير على تحسين جودة النوم ويحد من مستويات القلق والتوتر.