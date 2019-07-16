شاهد.. مبتكر فرنسي يطير على “لوح طائر” في عرض عسكري!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 11:41 صباحاً - شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الأحد، عرض ابتكار جديد يذكرنا بمشاهد أفلام الخيال العلمي، والتي تظهر شخصا يستطيع الطيران بمفرده.

وخلال احتفالات اليوم الوطني الفرنسي المعروف بـ”يوم الباستيل”، حلق رجل فوق موكب القوات المسلحة التي شاركت في عرض عسكري بهذه المناسبة.

وأظهرت لقطات فيديو رجلا يرتدي لباسا أسود اللون ويحمل سلاحا، وهو يطير فوق جادة الشانزليزيه باستخدام لوح.

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وكان نجم الحدث بطل التزلج على الماء والعسكري الاحتياط، فرانكي زاباتا، الذي وصفه معلقون فرنسيون بـ”جيمس بوند”، بحسب ما أوردت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

ويمكن أن يحلق اللوح الطائر، الذي ساهم الجيش الفرنسي في تطويره، بسرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومترا في الساعة.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، قبل العرض العسكري، إن اللوح الطائر يمكن أن يستخدم في عمليات لوجستية وأخرى هجومية.