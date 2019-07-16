“الله يستر”.. ماذا بين محمد المجذوب وعلي المولى؟ – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: يستعد النجم السوري محمد المجذوب لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية.

وكشف المجذوب عن بدء العد التنازلي لإطلاق الأغنية من خلال فيديو يجمعه بالشاعر علي المولى، يظهر فيه الأخير وهو يكتب على لوح كبير عبارة “ما فيك تهرب من الماضي”، فيقول في آخره “جاييكن شي.. الله يستر”.

الأغنية وبحسب تعليق محمد المجذوب على الفيديو عبر حسابه على موقع “إنستجرام” من كلمات علي المولى، ألحان جاد القطريب وتوزيع جيمي حداد.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال محمد المجذوب الفنية كان كليب أغنية “طلع النهار” الذي طرحه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.