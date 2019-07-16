“ليلة من الفرح” بانتظار جمهور عاصي الحلاني في قبرص

متابعة بتجـــــــــرد: يحيي فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلًا غنائيًا ساهرًا في قبرص وذلك يوم 3 آب/أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي عاصي الحلاني الجاليات العربية هناك في فنتجع “ميريت رويال” حيث سيقدّم مجموعة من أجمل أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.

وأعلن عاصي عن الحفل عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشر صورة البوتسر الخاص بالسهرة وبتعليقه عليها كتب: “لاقونا حتى نعيش ليلة من الفرح يوم السبت٣ اوغست في ⁧‫قبرص‬⁩”.

تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “اضحكي” من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان وإنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.