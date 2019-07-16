منى أبو حمزة تحتفل بتخرج ابنتها في لندن – بالصور والفيديو

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متابعة بتجـــــــــرد: عاشت الإعلامية منى أبو حمزة فرحة تخرج ابنتها ياسمين من جامعة “Cass business school” في لندن، حيث اختارت التخصص بإلإستثمارات وإدارة المخاطر المالية.
منى التي شاركت محبيها بفيديو على صفحاتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي لابنتها ببذلة التخرج و هي تستلم شهادتها، كانت قد توجهت الى لندن لحضور الحفل يرافقها زوجها السيد بهيج أبو حمزة.
بدورها ياسمين كانت في قمة سعادتها و فخرها بوجود والديها معها في هذا اليوم.
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