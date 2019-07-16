أحلام تُبهر جمهورها بـ”لوك” جديد – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة الإماراتية أحلام الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت أحلام خلال الجلسة بشكل مختلف عما اعتاد الجمهور على رؤيتها به، فتألقت برشاقة كبيرة وتسريحة شعر جديدة وماكياج بسيط.

ومن المقرر أن تحيي أحلام حفلًا غنائيًا كبيرًا في “موسم السوده” ضمن فعاليات “صيف عسير” بالمملكة العربية السعودية يوم 13 آب/أغسطس المقبل.

على صعيد آخر، تعمل أحلام منذ فترة على ألبومها الجديد، حيث تنشغل بتسجبل الأغاني المقرر أن يتضمنها. وأعلنت أحلام مؤخرًا أنها بدأت الرحلة الثالثة للألبوم ووعدت محبّيها بعمل يليق بهم.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال أحلام الفنية كان كليب أغنية “أبرحل” من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، وكانت قد صوّرته في مدينة أشيقر التي تقع في منطقة الوشم وسـط المملكة العربية السعودية.