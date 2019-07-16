نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على إفريقيا تجمع بيونسيه وأميرتها المفضلة ميغان ماركل لأول مرة مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: أخيرا التقت نجمة البوب الأمريكية “بيونسيه”، وزوجها، الأميرة المفضلة لديهما “ميغان ماركل”، التي سارت كأميرة للمرة الأولى على السجادة الحمراء، أثناء حضورها العرض الأول لفيلم “الأسد الملك”، في دور السينما البريطانية برفقة زوجها الأمير هاري.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن هذا اللقاء هو الأول، الذي يجمع “ميغان” بالمطربة الأمريكية التي تؤدي دور “نالا” حبيبة سيمبا بالفيلم، المعاد إنتاجه عن النسخة الأصلية لعام 1994، والذي عرض بسينما أوديون في ليستر سكوير، بالعاصمة البريطانية لندن مساء أمس.

ورغم كونها ممثلة سابقة، لم تلتق “ميغان” بالمطربة الأمريكية، وزوجها المطرب “جاي زي” من قبل، ومع ذلك بدا اللقاء، كأنه بين أصدقاء قدامي، خاصة بعدما احتضنت دوقة ساسكس، بيونسيه بشكل حميمي، وهو ما دفع المتابعين إلى الحديث عن أن اهتمام الدوقة بالحياة البرية الإفريقية، التي تدور حولها أحداث الفيلم، هو السبب في حضورها عرض الفيلم، وهو أيضا ما مهد للقاء مع بيونسيه، وزوجها.

واستقبلت بيونسية أميرتها المفضلة بقبلات حميمية، وسعادة كبيرة قائلة: “أهلا أميرتي”، كما قدمت نصيحة للدوق وزوجته، بعد استقبال طفلهما الأول “آرشي”، بأن يجدا دائما وقتا خاصا لأنفسهما، قبل أن تخبرهما كم كان طفلهما جميلا في ظهوره الأول.

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ويعد حضور “ميغان”، التي مازالت في إجازة الأمومة، العرض الأول للفيلم هو المشاركة الثانية، بعد حضورها إحدى مباريات بطولة ويمبلدون للتنس.

وتألقت دوقة ساسكس في حفل افتتاح الفيلم بثوب أسود رائع، من تصميم المصمم “جيسون وو” بكلفة ٣٤٤٠ جنيه إسترليني، وحقيبة صغيرة من الستان الأسود من غوتشي، بكلفة 1680 جنيه إسترليني، كما أكملت إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء، من أكوازورا، بكلفة 640 جنيه إسترليني.

وقبل أن يذهبا لمشاهدة الفيلم، تم تقديم باقة من الهدايا لدوق ودوقة ساسكس، تضمنت كتابا ولعبة سيمبا لآرتشي الصغير.