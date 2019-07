ريا ابي راشد تحتفل بذكرى زواجها… وهذا ما كشفته

احتفلت مقدمة برنامج “ارابز غات تالنت” الاعلامية اللبنانية ريا ابي راشد، بعيد زواجها الثامن، حيث قامت بنشر صور من حفل الزفاف لم يسبق لها ان نشرتها من قبل.

وأحبت ريا، التي تزوجت في روما بتاريخ 15 تموز 2011، أن تتشارك مع جمهورها بهذه المناسبة السعيدة بنشرها بعض الصور من أجواء حفل الزفاف. وعلقت: “بمناسبة عيد زفافنا الثامن، صور لم انشرها من قبل من عرسي في روما 15/07/2011 . Valerio & i are celebrating 8 happy married years today. I thought i would show you some of our Rome wedding photos for the first time. PS: yes, two dresses “.

نذكر ان ريا وزوجها “فاليريو” رُزقا بمولودتهما الاولى “لولا” في صيف 2016.