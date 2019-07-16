بالصورة – نانسي عجرم تخوض تحدي العمر بشكل معاكس

تطبيق جديد على الهواتف الذكية انتشر بشكل ملحوظ في اليومين الماضيين بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى انه شمل عدد من النجوم والفنانين وحتى اهل السياسة.

التطبيق الذي يحمل اسم Face App وظيفته تحويل صورة الشخص الى اما عجوز مسن او شاب صغير، حيث اختار معظم الناشطين على مواقع التواصل اختباره واكتشاف كيف سيظهرون في سن متقدم، فاستعانوا بالطبيق ونشروا صورهم على صفحاتهم عبر مواقع التواصل.

في هذا الوقت، كانت النجمة اللبنانية المتألقة نانسي عجرم تغرّد خارج السرب، حيث انها لم تنجرف مع التيار “المسن” انما فضّلت أن تخوض تحدّي العمر بشكل معاكس وتعود عبر التطبيق بعمرها لعدة سنوات الى الوراء، فنشرت صورة لها على حسابها عبر موقع انستغرام، تحلت فيها بالطبيعية والبساطة، كما ارفقتها نانسي بالتعليق التالي: “لماذا لا نعود بالزمن عدة سنوات الى الوراء.. أليس من الجميل أن نعود صغاراً من أن نصبح كباراً؟”.

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وفورا بدأت تعليقات المتابعين المشيدة بخوض نانسي التحدي بطريقة معاكسة بعد موجة التقدم بالعمر التي اجتاحت مواقع التواصل.

نشير ان نانسي عجرم كانت قد احيت حفلاً غنائياً ليلة السبت الفائت على مسرح فندق الميريت رويال بريميوم في قبرص التركية. لقراءة الخبر: بالصور- نانسي عجرم بإطلالة مبهرة في قبرص التركية

الجدير بالذكر ان “عجرم” ستطل يوم السبت المقبل في ٢٠ تموز ٢٠١٩ على مسرح مهرجان جرش حيث ستشعل المكان بأجمل وأجدد أغنياتها.