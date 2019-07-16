الفنان أحمد حلمي يواصل تصوير "خيال مآتة"

يواصل مخرج العمل خالد مرعى، عمل المونتاج والمكساج والجرافيكس الخاص بفيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، بالتزامن مع تصوير باقي مشاهد الفيلم، ليصبح العمل جاهز للعرض مباشرة.

وكان حلمي قد وضع صوته على الأغنية التى سيقدمها خلال أحداث الفيلم، والتى كتبها الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، وألحان تامر حسنى وتوزيع توما.

وتدور أحداث الفيلم حول مهندس ديكور يدعى رؤوف، صاحب شخصية تشك فى كل ما حولها، تدور الأحداث حول شخص كبير في السن يعيش في فترة الألفينات، ويمارس هوايته التي خصص لها غرفة ويقضي بها فترات طويلة، وهو يسترجع ذكريات عمره القديمة عندما كان شابًا في فترة الستينات، عندما كان يحب فتاة اسمها (باكينام) والتي كانت تحب الاستماع لأم كلثوم.

ويشارك فى بطولة "خيال مآتة" النجوم منه شلبى وخالد الصاوى ولطفى لبيب، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال فى أول تعاون بينهما فى السينما من إخراج خالد مرعى.

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