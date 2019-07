فريق عمل "فاست أند فريوس 9" يفتتحون الفيلم في هوليوود

تألق فريق عمل فيلم الأكشن والإثارة الجديد "Fast & Furious 9" على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الفيلم للمرة الأولى في مدينة هولييود.

وحضر الحفل الكثير من النجوم من بينهم دوين جونسون وجيسون ستاثام وزوجته روزي وايتلي وفانيسا كيربي وإدريس ألبا ورومان رينز وغيرهم.

ومن المعروف أن الفيلم يقدم قصة منفصلة عن سلسلة أفلام "The Fast and The Furious"، حيث يقوم عميل اﻷمن الدبلوماسي اﻷمريكي لوك هوبس بالتحالف على نحو غير متوقع مع ديكارد شاو.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم دوين جونسون وجيسون ستاثام وإدريس ألبا وستيفني فوجت وتيريزا ماهاوني وأيدي ماريسون وايزا جونزاليز وفانيسا كيربي وغيرهم.

فريق عمل «Fast & Furious 9» يفتتحون الفيلم في هوليوود (صور)

