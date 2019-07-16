وائل كفوري يستهل حفله في جدة بموالٍ للسعودية

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""الخليج 365"" من بيروت: استهل الفنان وائل كفوري حفله الأول في السعودية ضمن فعاليات #موسم_جدة بتحيةٍ خاصة للمملكة قدّمها عبر موالٍ خاص لها وسط حضورٍ جماهيري كبير ردد أغانيه على مدار السهرة.





ولاقت أغنياته إعجاب وتصفيق الحضور، فيما تناقل رواد مواقع التواصل مقتطفات من الحفل مركزين على الموال الذي تقول كلماته: "راجع بلا قلبي على لبنان.. قلبي تركته بالسعودية". علماً أنه حيّا ولي العهد محمد بن سلمان والملك السعودي، قائلاً: "يسعد مسا ولي العهد ابن سلمان، وبعدو الملك سلمان رافع النيشان أعلى من النجمات العلية".

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هذا وقدّم باقة من أعماله القديمة والجديدة بينهما "مين حبيبي أنا"، "حكم القلب"، "معقول تشتي بآب"، واختار "عمري كلو"، استشبهت فيك"، "أخدت القرار"، "في شي اسمو وفا"، "كذابين"، "هلأ تا فقتي"، "ولاد الحرام" من ألبومه الأخير.

وفيما قدّم أيضاً عدداً من المواويل اللبنانية، ختم الحفل بأغنيته الشهيرة "ما وعدتك بنجوم الليل".

