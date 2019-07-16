شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات مكثفة لتامر حسنى للحاق بـعرض "كل سنة وانت طيب" فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم تامر حسنى تصوير فيلمه الجديد "كل سنة وانت طيب" على قدم وساق وبتكثيف عدد ساعات التصوير من أجل اللحاق بالعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل، خاصة أن أسرة الفيلم لم تنته من التصوير حتى الآن، فضلا عن عدم انتهاء أعمال المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية للعمل حتى الآن، لاسيما أن موسم عيد الأضحى يتبقى له ما يقرب من 25 يوما فقط.

ويأمل تامر حسنى أن يتم الانتهاء من التصوير والمونتاج والمكساج خلال الأسبوعين المقبلين مع تجهيز برومو للفيلم وطرح الأفيش الدعائى لبدء عمليات الدعاية التى تعد متأخرة بعض الشىء، خاصة وأن معظم أفلام موسم عيد الأضحى بدأت عمليات الدعاية مبكراً وطرحت البروموهات والأفيشات.

فيلم "كل سنة وانت طيب" بطولة كل من تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، يشار إلى أن أخر أفلام تامر حسنى "البدلة" ، وشارك فى بطولته أمينة خليل وأكرم حسنى، وأخرون، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج ماندو العدل.