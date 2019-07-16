شكرا لقرائتكم خبر عن درة تنهى أجازتها الصيفية للالتحاق بتصوير "بلا دليل" الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهت الفنانة درة اجازتها الصيفية وعادت إلى القاهرة من أجل الالتحاق بتصوير مسلسلها الجديد "بلا دليل" والذى انطلق يوم السبت الماضى فى التجمع الخامس بمشاهد لا تتواجد فيها، من المقرر أن تصور درة أول مشاهدها فى العمل يوم الخميس المقبل.

"بلا دليل" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو بطولة درة وخالد سليم ونيكولا معوض وحازم سمير واسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبد الناصر وانعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام واحمد كرارة ومحمد شاهين وشيرين عرفة، وتدور أحداثه فى اطار من الغموض والتشويق، من خلال جريمة قتل تقلب الأحداث وخلال الحلقات يتم البحث عن مرتكبها.

وغابت درة عن الدراما المصرية فى شهر رمضان الماضى ولكنها ظهرت فى الدراما التونسية من خلال مسلسل "المايسترو" من إخراج لسعد الوسلاتي والمستوحى من قصص حقيقية، كما شاركت أيضاَ فى مسلسل "الحرملك" اخراج تامر اسحق وضم عدد كبير من نجوم الوطن العربى منهم جمال سليمان، وسلافة معمار وباسم ياخور وقيس شيخ نجيب وسامر المصرى.

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