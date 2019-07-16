جمال عبد الناصر يكشف لمصراوي شخصيته في "بلا دليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هانى صابر:

قال الفنان جمال عبد الناصر، إنه يظهر في مسلسل "بلا دليل" بشخصية رجل أعمال يمتلك عدة شركات ويقع في صراع مع الشركات الأخرى ويتعرض للفساد، لافتًا إلى أن الدور مليء بالأحداث ودراما الساسبنس.

وقال عبدالناصر، لمصراوي، إنه لم يقدم دور رجل أعمال في تجارب درامية سابقة، مشيرًا إلى أنه عمل مختلف تمامًا عليه، ويحمل أبعادًا كثيرة منها تورطه في قضايا ويفلت منها لعدم وجود دليل عليه.

وتابع، أنه سيدخل تصوير أولى حلقات العمل بعد 10 أيام، مؤكدًا أنه تسلم 31 حلقة من أصل 45 حلقة.

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وعن مؤلفة المسلسل إنجي علاء، في أول تجربة لها كسيناريست، أكد أنها تجربة "هايلة بالنسبة لها، ولديها أفكار وعاملة سيناريو بشكل مختلف، والشخصيات كتباها بطريقة حلوة، ويحمل العمل مفاجأة وأحداثًا كثيرة ومتنوعة وشيقة، وهي مشروع مؤلفة هايلة، وكانت مفاجأة بالنسبة لي بعد قراءة السيناريو والدور اكتشفت مهارتها في كتابة العمل".

مسلسل "بلا دليل" عمل تشويقي اجتماعي، يشارك في بطولته: درة، وخالد سليم وجمال عبد الناصر، مها نصار، وأحمد كرارة، ومحمد شاهين وكوكبة كبيرة من الفنانين، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.

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