عبدالرحمن أبوزهرة يكشف لمصراوي موعد انتهاء "خيال مآتة" مع أحمد حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هانى صابر:

كشف الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن موعد انتهاء تصوير دوره في فيلم "خيال مآتة".

وأوضح أبوزهرة، لمصراي، أنه يتبقى ما يقرب من 10 أيام للانتهاء من تصوير دوره في "خيال مآتة".

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي لايت واجتماعي بمنظور وفكر جديد، ويشارك في بطولتهالفنان أحمد حلمي، منه شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة، وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، ومن إخراج خالد مرعي.

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على جانب آخر، قال أبو زهرة، إنه ينتظر عرض مسلسله الدرامي "بحر" الذي انتهى من تصويره منذ فترة وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات الـ 60 حلقة، وكان من المقرر عرضه في رمضان إلا أن الجهة المنتجة أجلت عرضه لوقت آخر.

وفي سياق آخر، أوضح عبد الرحمن، أن فيلم الكرتون "الفارس والأميرة" لا يزال متوقفًا ومصيره غامض "جمعتنا جلسات تحضيرية فيه منذ 4 سنوات.. وتوقف المشروع.. ولا أعلم مصيره حتى الآن".

يذكر أن مسلسل "بحر" يشارك في بطولته: ماجد المصري، محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، والفنانة الشابة كوكى، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ونورهان ومنه عرفة.

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